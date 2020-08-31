Экс-глава РКК "Энергия" Солнцев обжаловал свой арест по делу о хищении свыше 1 млрд руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший гендиректор Ракетно-космической корпорации (РКК, входит в Роскосмос) "Энергия" Владимир Солнцев обжаловал свой арест в рамках дела о хищении свыше 1 млрд руб. на поставках электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Об этом ТАСС сообщили в Бабушкинском суде Москвы, который санкционировал арест экс-чиновника и других фигурантов дела.

"В суд поступила апелляционная жалоба обвиняемого Солнцева на постановление районного суда от 28 августа", - отметил собеседник агентства.

Защита экс-чиновника уточнила, что в понедельник также подаст аналогичную жалобу с просьбой отменить арест и избрать Солнцеву более мягкую меру пресечения. "Краткую жалобу я подал сразу после заседания. Мне необходимо получить протокол заседания, чтобы написать полную", - отметил адвокат Самед Кунижев.

28 августа Бабушкинский суд отправил в СИЗО Солнцева до 3 октября. Суд удовлетворил аналогичные ходатайства в отношении трех других фигурантов дела - гендиректора НПП "Исток" (входит в Ростех) Александра Борисова, советника гендиректора ПАО "РКК "Энергия" Степана Прохорова и заместителя гендиректора по материально-техническому обеспечению ЗАО "ЗЭМ РКК "Энергия" Александра Прохорова. Все фигуранты вину не признают.

По версии следствия, фигуранты дела завысили цены в три раза, чем нанесли ущерб бюджету РФ в размере 1 млрд 72 млн рублей. Кроме того, как стало известно в суде, от следствия скрылись и объявлены в розыск три фигуранта, в том числе заместитель Солнцева.