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В Смоленской области суд арестовал подозреваемую в убийстве своего шестимесячного ребенка

Женщина засунула в рот младенцу кляп из салфеток, чтобы тот перестал плакать. Через некоторое время ребенок перестал подавать признаки жизни, прибывшие по вызову врачи констатировали его смерть

ТАСС, 31 августа. Суд арестовал 39-летнюю жительницу города Сафоново Смоленской области, которая подозревается в убийстве своего шестимесячного ребенка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"По ходатайству следователя СК судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщалось, 28 августа в связи с обнаружением тела шестимесячного ребенка в городе Сафоново возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По данным следствия, 39-летняя женщина днем 27 августа находилась дома со своими двумя детьми. Когда полугодовалый ребенок начал плакать, она не сумела его успокоить и поместила ему в рот кляп из салфеток. Спустя какое-то время подозреваемая взяла ребенка и увидела, что он не подает признаков жизни, после чего позвонила в скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть младенца.

Установлено, что женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей, она состоит на учете в органах профилактики.

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