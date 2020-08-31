Суд вновь отказался отправить Ефремова на лечение для восстановления памяти

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Суд вновь отказался отправлять актера Михаила Ефремова на лечение для восстановления памяти. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело артиста о ДТП в Москве.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства защиты Ефремова о лечении для восстановления памяти. Такой процедуры, как направление на лечение для восстановления памяти уголовно-процессуальным законом не предусмотрено", - заявила судья Елена Абрамова, подчеркнув, что для этого нет оснований.

Ходатайство о лечении заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, который утверждал, что под воздействием кокаина, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный потерял память о событиях в день автоаварии. Ранее аналогичное ходатайство заявлял сам Ефремов.

"Хочу подчеркнуть, что 18 июня была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, подтвердившая способность Ефремова осознавать характер своих действий. В ходе допроса на стадии следствия он не говорил о потере памяти и дал показания", - сказал представитель потерпевших Александр Добровинский. С ним согласились и другие процессуальные оппоненты Ефремова. "Если у господина Ефремова проблемы с памятью, возможно, она восстановится при оглашении приговора", - отметила другой представитель потерпевших Татьяна Головкина.