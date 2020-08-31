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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова привез в Москву нового свидетеля по делу артиста

По словам стороны защиты, Андрей Гаев может подтвердить отсутствие артиста за рулем в момент ДТП

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев привез в Москву свидетеля Андрея Гаева, который может подтвердить отсутствие артиста за рулем в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело.

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"В связи с тем, что произошло со свидетелем в Анапе, я решил обеспечить его явку в Москву. В настоящий момент она обеспечена", - сказал Пашаев.

В ходе процесса судья Елена Абрамова напомнила Пашаеву, что тот еще 28 августа заявил о допросе Гаева по видеосвязи из Анапы, и в настоящее время в суде этого города все готово для этого мероприятия. Однако Пашаев в ответ заявил, что привез свидетеля в Москву.

"Я не возражаю, если только вы не вводите суд в заблуждение", - сказала в ответ судья. Ранее Пашаев в беседе с ТАСС сообщал, что защита отказалась от идеи допросить Гаева в суде.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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