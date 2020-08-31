В Подмосковье с множественными травмами нашли мальчика, пропавшего несколько дней назад

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Одиннадцатилетний мальчик, пропавший четыре дня назад в Подмосковье, найден недалеко от железнодорожных путей в районе деревни Александровки с множественными травмами, полиция начала проверку по данному факту. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как отметили в главке, в дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что пропал ее 11-летний сын. Полицейские установили, что 27 августа ребенок ушел из дома в неизвестном направлении, после чего на связь не выходил. Незамедлительно был организован его поиск.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен несовершеннолетний друг мальчика, который указал место, где он может находиться. При исследовании местности вдоль железнодорожных путей в районе деревни Александровки ребенок был обнаружен с множественными травмами и передан медикам", - сказал собеседник агентства, добавив, что по данному факту УМВД проводится проверка.