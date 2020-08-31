Мосгорсуд признал законным арест готовившего по заказу СБУ похищение ополченца ДНР

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным арест Евгения Мороза - одного из семи участников организованной группы, готовившей по заказу СБУ похищение и перемещение на Украину одного из лидеров ополчения ДНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда апелляционной инстанции.

"В Московском городском суде рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Пресненского суда от 7 августа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2020 года Мороза Евгения Анатольевича. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, решение районного суда - без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте трех других фигурантов - оформившего явку с повинной Андрея Кормича и признавшего вину Максима Мищенко, а также отказавшегося давать показания Тимура Макарова.

По данным источника ТАСС, потерпевшим является бывший боец спецназа Министерства госбезопасности ДНР Роман Волянюк.

По делу арестованы семеро человек до 30 сентября, им предъявлено обвинение. Почти все они проживают в московском регионе.