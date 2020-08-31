В Ижевске мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии

ИЖЕВСК, 31 августа. /ТАСС/. Житель Ижевска при задержании бросился с ножом на сотрудников Росгвардии и угрожал им убийством, по данному факту управление СК РФ по региону проводит проверку. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"Следственным отделом по Индустриальному району города Ижевска проводится доследственная проверка по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

По данным СК, в воскресенье в районе Восточного поселка Ижевска пьяный 33-летний местный житель вышел на улицу с ножом, один из соседей сообщил об этом в полицию. Когда на место прибыли сотрудники Росгвардии, они обнаружили неадекватного и агрессивно настроенного мужчину с ножом в руке. Сотрудники потребовали немедленно бросить нож и предупредили мужчину, что в случае невыполнения их законных требований к нему применят силу и, если потребуется, табельное оружие. Однако мужчина, проигнорировал требования, бросился на них с ножом, угрожая убийством.

"В соответствии с требованиями закона один из сотрудников произвел из табельного оружия предупредительный выстрел вверх, после чего мужчина бросил нож и был задержан. В рамках доследственной проверки принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются очевидцы", - отметили в СК.

За совершенное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.