В Калмыкии арестовали водителя автобуса, столкнувшегося с "КамАЗом"

ЭЛИСТА, 31 августа. /ТАСС/. Суд в Калмыкии арестовал водителя рейсового автобуса, который на минувшей неделе попал в ДТП с "КамАЗом", сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры республики.

ДТП произошло в ночь на среду в Черноземельском районе Калмыкии. Столкнулись пассажирский автобус сообщением Махачкала - Москва и "КамАЗ", в аварии погибли три жителя Дагестана, пять человек получили травмы.

"Прокуратура Черноземельского района поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя рейсового автобуса, подозреваемого в совершении ДТП. По решению суда водитель заключен под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным республиканского Минздрава, в салоне автобуса находился 41 пассажир. Следственным отделением МО МВД России "Лаганский" в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").