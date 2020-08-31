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Дело в отношении Сергея Фургала

Экс-губернатор Фургал в суде заявил о давлении, оказываемом на него в СИЗО

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал "не выстраивать здесь никаких цепочек"
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