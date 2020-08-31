Уголовное дело возбудили после гибели ребенка при столкновении катеров под Смоленском

ТАСС, 31 августа. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения двух катеров на Яузском водохранилище в Смоленской области. В результате происшествия от полученных травм умер пятилетний ребенок, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух катеров по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным следствия, 20 августа житель Московской области со своей женой и малолетним сыном находились в деревне Аржаники Гагаринского района на собственной базе отдыха. Они решили покататься на двух катерах по Яузскому водохранилищу. Катером, где находились женщина и ребенок, управлял охранник базы, вторым судном управлял глава семьи. "В ходе катания по акватории мужчина не справился с управлением катера и совершил столкновение носовой частью с катером, где находилась его семья, в результате ребенок и мама получили телесные повреждения, от которых впоследствии мальчик скончался", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что оба мужчины имели право на управление катерами. Следователями запрошены документы на речные суда, допрошены участники происшествия, назначены судебные экспертизы. "Произведено освидетельствование двух водителей катеров, признаков алкогольного опьянения не обнаружено", - добавили в пресс-службе.