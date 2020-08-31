Мать из Набережных Челнов, посадившая шестилетнего сына за руль, получила штраф

КАЗАНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Суд назначил жительнице города Набережные Челны в Татарстане, посадившей за руль автомобиля малолетнего сына, наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Собранные следственными органами СК РФ по Республике Татарстан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летней жительницы города Набережные Челны. <…> Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Женщину признали виновной в совершении преступлений по п. "в" ч. 2 ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для его жизни"), ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Следствие и суд установили, что 10 ноября прошлого года на трассе М-7 "Волга" Москва - Уфа на территории Елабужского муниципального района обвиняемая посадила за руль ехавшего со скоростью 130 км/ч автомобиля шестилетнего сына. Позже она разместила соответствующее видео в одной из соцсетей.

Кроме того, находясь в отделе полиции города Мамадыша, женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом она разбросала по кабинету документы, лежавшие в шкафу. Сотрудница полиции получила телесные повреждения, уточнили в пресс-службе ведомства.