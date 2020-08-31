В Кремле надеются, что напавших на Егора Жукова установят и накажут по закону

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассчитывает, что виновные в нападении на блогера Егора Жукова будут установлены и наказаны по закону.

Отвечая на вопросы журналистов в понедельник, представитель Кремля отметил, что по факту нападения на Жукова правоохранительные органы проводят соответствующие мероприятия. "Будем надеяться, что виновные будут установлены и наказаны по закону", - сказал Песков.

При этом, комментируя инциденты с представителями оппозиции, он призвал "не выстраивать здесь никаких цепочек". "Мы не знаем, кто избил Жукова, мы не знаем, почему <...>", - заметил пресс-секретарь президента.

На Егора Жукова накануне напали и избили возле дома. В полиции возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои").