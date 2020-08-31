Источник: суд арестовал жителя Дагестана, подозреваемого в финансировании терроризма

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Суд в Дагестане арестовал местного жителя, задержанного по подозрению в финансировании деятельности террористической организации, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Дагестана.

"По ходатайству следствия подозреваемый арестован судом на два месяца", - сообщил собеседник.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о проведении операции по пресечению преступной деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа и осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). В отношении шести россиян возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Они причастны к деятельности преступной группы, участники которой ранее уже были осуждены за финансирование террористических структур, действовавших в Сирии.

По данным следствия, в период с 2016 года по июнь 2017-го члены ИГ из числа россиян, находившихся в Сирии, привлекли жителя Дагестана, который обеспечивал на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Республики Дагестан сбор денег путем переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Деньги доставлялись на сирийскую территорию, подконтрольную членам международной террористической организации. Всего, по данным следствия, было собрано не менее 500 тыс. рублей.