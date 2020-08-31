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Дело в отношении Сергея Фургала
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Источник: СК предлагал Фургалу заключить досудебное соглашение, но тот отказался

Собеседник агентства отметил, что бывший губернатор посчитал предложение следователей угрозой и давлением на него
Сергей Фургал Антон Новодережкин/ТАСС, архив
Описание
Сергей Фургал
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который сидит в Москве под арестом по делу об организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, отказался от досудебного соглашения со следствием.

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Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, Фургал считает давлением на него предложение от следователя признать вину.

"Следственный комитет предложил Фургалу заключить досудебное соглашение", - сказал собеседник агентства. По его словам, бывший губернатор от этого отказался, посчитав предложение следователей угрозой и давлением на него.

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