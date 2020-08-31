Свидетель по делу Ефремова не мог раньше дать показания в суде из-за свидания с девушкой

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Один из свидетелей по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев, утверждающий, что актера не было за рулем джипа в момент ДТП в Москве, вначале отказывался от допроса в суде из-за свидания с девушкой.

"После всей этой ситуации мой друг Александр Кобец говорил мне, что дело начинает приобретать неприятный оборот и надо рассказать, как все было на самом деле. Я улетел к тому времени в Анапу отдыхать. Первый раз, когда мне взяли билет, я не полетел - у меня было свидание с девушкой", - сказал Гаев, передает корр. ТАСС из зала суда. Гаеву дважды брал билет до Москвы адвокат Пашаев, который не исключал допроса Гаева по видеосвязи.

Гаев также рассказал, что свидетель Кобец - его близкий друг, они с ним воевали в Донбассе, и он "не слепой". Ранее Кобец заявлял о своих проблемах со зрением.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.