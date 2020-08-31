ГП требует изъять имущество на 1 млрд рублей у фигурантов дела экс-чиновника Спецстроя

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество на сумму свыше 1 млрд рублей с фигурантов дела в отношении бывшего чиновника Спецстроя России Юрия Хризмана. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Заместитель генерального прокурора предъявил к Юрию Хризману и другим ответчикам гражданский иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, на общую сумму свыше 1 млрд рублей", - сообщили в Генпрокуратуре. Исковое заявление направлено для рассмотрения в Троицкий районный суд Москвы.

Хризман ранее возглавлял ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Спецстрое". Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел была проверка соблюдения им требований антикоррупционного законодательства. В результате выяснилось, что в 2011-2013 году Хризман за счет ресурсов государственного предприятия построил в Хабаровске торговый центр площадью 9,6 тыс. кв. м стоимостью свыше 700 млн рублей. Он передал его по подложным основаниям в собственность своему сыну Михаилу Хризману и подконтрольному ему юридическому лицу. Михаил Хризман в 2013 году создал ООО "Магнум", которое оформил не на себя, а на своего знакомого Григория Дю, назначив его единственным учредителем и генеральным директором общества. В то же время Юрий Хризман создал ложную видимость отсутствия у ФГУП материальных ресурсов для окончания застройки и необходимости привлечения инвестиций. После этого ООО "Магнум" заявило себя в качестве инвестора, но в действительности собственных средств эта организация не имела, производственные мощности и трудовые ресурсы у нее отсутствовали, а уставной капитал составлял минимальное значение. Тем не менее Юрий Хризман незаконно передал этот объект недвижимости в собственность ООО "Магнум". После этого торговый центр был введен в гражданский оборот и сдан в аренду, нелегальный доход от которой составил более 345 млн рублей.