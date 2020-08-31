Третий свидетель по делу Ефремова заявил, что он был пассажиром в момент ДТП

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Третий свидетель по делу актера Михаила Ефремова подтвердил, что сразу после ДТП человек, похожий на артиста, вышел из автомобиля со стороны пассажирского сиденья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я стоял напротив места аварии, мне был видно наискосок водительскую сторону этого джипа. Я заметил, как с пассажирского сиденья выходит человек с растрепанными волосами и трет шею. Мне показалось, что это какой-то актер. Лишь потом я понял, что это Ефремов", - сказал свидетель Андрей Гаев.

По его словам, в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом, с которым ранее воевал в Донбассе, гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Ранее Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.

Гаев рассказал, что работает в Москве на Рублевском мясокомбинате и живет в общежитии на территории завода. В день аварии он взял выходной. Позже к его коллегам приходили полицейские, чтобы выяснить, где Гаев был 8 июня. Также он говорил, что Кобец подвергался давлению с стороны сотрудников полиции после показаний в суде.