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Госпитализация Алексея Навального

Власти Германии не могут предоставить новых сведений о состоянии здоровья Навального

В свою очередь представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что не может сообщить о каких-либо контактах с российскими властями по инциденту

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Правительство ФРГ не может предоставить новых сведений о состоянии здоровья российского блогера Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике Charite. Об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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Заявление представителя Charite о состоянии здоровья Навального. Полный текст

"Как вы знаете, не правительство ФРГ должно сообщать о состоянии здоровья Навального, но это должны делать по согласованию с семьей врачи Charite, которые его лечат и исследуют", - сказал он. "Мы по-прежнему надеемся на его скорейшее и полное выздоровление", - отметил Зайберт. "Я не могу вам на этот счет предоставить новых сведений", - добавил он. По его словам, в Берлине "очень серьезно" относятся к выводам Charite о возможном отравлении блогера.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что не может сообщить о каких-либо контактах с российскими властями по инциденту с Навальным.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после ухудшения состояния здоровья на рейсе Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в берлинскую клинику Charite. 24 августа врачи заявили об обнаружении в его организме следов интоксикации субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но какой именно - пока не известно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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