Свидетеля защиты Ефремова привлекали к уголовной ответственности за избиение жены

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение жены. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я был осужден. Был признан виновным по ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Дали три года", - сказал Гаев, уточнив, что при разводе избил супругу. Он также отметил, что был лишен водительских прав за ДТП с автобусом.

Ранее Гаев заявил, что после ДТП видел, как Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. По его словам, в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом гулял по Москве. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.