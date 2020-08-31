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ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетеля защиты Ефремова привлекали к уголовной ответственности за избиение жены

Андрея Гаева признали виновным в истязании и приговорили к трем годам лишения свободы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил, что ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение жены. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Я был осужден. Был признан виновным по ст. 117 УК РФ ("Истязание"). Дали три года", - сказал Гаев, уточнив, что при разводе избил супругу. Он также отметил, что был лишен водительских прав за ДТП с автобусом.

Ранее Гаев заявил, что после ДТП видел, как Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. По его словам, в день ДТП он со своим приятелем Александром Кобцом гулял по Москве. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Кобец уже дал показания в суде, заявив, что в момент ДТП за рулем джипа Ефремова сидел молодой мужчина, не похожий на актера.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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