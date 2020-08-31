МВД завершило дело о выводе более 500 млрд рублей из России с участием Плахотнюка

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МВД завершило расследование уголовного дела в отношении восьми участников международного преступного сообщества, в том числе молдавского политика Владимира Плахотнюка, о выводе из России более 500 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, установлено, что в период с июня 2013 до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S. A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы, депутатом VIII созыва парламента этой страны Владимиром Плахотнюком, а также с Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов. "Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Республике Молдова, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства BC Moldindconbank S. A. Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - BC Moldindconbank S. A.", - сказала Волк.

Она отметила, что организаторы преступной деятельности - Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон и Ренато Усатый - объявлены в международный розыск, судом им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Остальным вышеперечисленным лицам предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следует отметить, что четверо обвиняемых в полном объеме признали свою вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме", - подчеркнула Волк.

В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.