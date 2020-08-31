СМИ: на юге Японии более 1,5 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 1 560 домов в префектуре Окинава на юге Японии лишились электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном. Об этом в понедельник сообщает телеканал NHK.

Стихия также привела к прекращению работы до 12:00 (06:00 мск) 1 сентября терминала местного международного аэропорта Наха.

В настоящий момент тайфун движется в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет 40 м/с. В этом году он стал девятым тайфуном, образовавшимся в Тихом океане.