{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

В МВД Белоруссии сообщили о 173 задержанных на акциях протеста оппозиции 30 августа

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подчеркнула, что акции не были санкционированы властями

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что в ходе акций протестов в Белоруссии в воскресенье были задержаны 173 человека до рассмотрения их административных дел в суде.

На эту тему
Протесты после выборов в Белоруссии. Онлайн

"Всего по республике были задержаны 173 человека по административным правонарушениям", - сказала ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что акции не были санкционированы властями.

В воскресенье порядка 140 манифестантов были задержаны в ходе акции протеста, которая проходила на проспекте Независимости в Минске, затем переместилась в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей, а оттуда - в район Дворца независимости - резиденции белорусского президента.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Дело Пола Уилана
Посол США в России намерен посетить заключенного в Мордовии Пола Уилана
Последний раз Джон Салливан видел его в зале суда, где огласили приговор
Читать полностью