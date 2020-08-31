В МВД Белоруссии сообщили о 173 задержанных на акциях протеста оппозиции 30 августа

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. МВД Белоруссии сообщило, что в ходе акций протестов в Белоруссии в воскресенье были задержаны 173 человека до рассмотрения их административных дел в суде.

"Всего по республике были задержаны 173 человека по административным правонарушениям", - сказала ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что акции не были санкционированы властями.

В воскресенье порядка 140 манифестантов были задержаны в ходе акции протеста, которая проходила на проспекте Независимости в Минске, затем переместилась в район парка Победы и стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей, а оттуда - в район Дворца независимости - резиденции белорусского президента.