Посол США в России намерен посетить заключенного в Мордовии Пола Уилана

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посол США в России Джон Салливан рассчитывает посетить приговоренного за шпионаж к 16 годам заключения американца Пола Уилана, который отбывает наказание в колонии в Мордовии.

"Я надеюсь снова посетить Пола Уилана. Последний раз я видел его в зале суда, где был озвучен приговор. Мы активно работали над тем, чтобы получить возможность поехать туда, что было довольно сложно, учитывая ограничения, связанные с коронавирусом", - заявил в понедельник журналистам Салливан.

"Я каждый день думаю о Поле, и я намерен отправиться туда, как только такая возможность появится, чтобы узнать, как он себя чувствует и обсудить ситуацию", - добавил дипломат.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.