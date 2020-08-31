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В Петербурге частично обрушился потолок одной из аудиторий Политехнического университета

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Подвесной потолок и штукатурка частично обрушились в одной из аудиторий в Гидрокорпусе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В помещении в этот момент никто не находился, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Произошло частичное обрушение подвесной конструкции и штукатурки в одной из аудиторий в Гидрокорпусе Политехнического университета. Аудитория пустовала. Организована комиссия по выяснению причин произошедшего", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информации из университета о ЧП в управление не поступало.

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