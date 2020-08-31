В Пензе автобус врезался в фонарный столб

ТАСС, 31 августа. Пассажирский автобус врезался в световую опору в центре Пензы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в 15:47 мск на улице Калинина, 121.

"Произошел наезд маршрутного пассажирского автобуса марки Mercedes на световую опору. К сожалению, имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, пострадали 10 человек. "Пострадавших - 10 человек, из которых семь направили на госпитализацию. Трое осмотрены на месте, в госпитализации не нуждались", - отметила собеседница агентства.

В отделе пропаганды УГИБДД по региону добавили, что госпитализированы водитель, пять женщин в возрасте от 51 года до 69 лет, а также девочка 2006 года рождения.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют обстоятельства случившегося. В ходе проверки будет дана оценка техническому состоянию транспортного средства, исправности его узлов и агрегатов для установления причины ДТП", - отметили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (17:13 мск) - добавлена информация о числе пострадавших.