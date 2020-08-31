Подростка госпитализировали после конфликта со стрельбой на детской площадке в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Конфликт между двумя подростками перерос в стрельбу, в результате которой один из его участников госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Инцидент произошел 29 августа в столичном районе Марьино. Между двумя подростками произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних совершил несколько выстрелов, предположительно из пневматического пистолета, в сторону своего оппонента. Пострадавший госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Полиция по данному факту начала проверку, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что между мальчиками в ходе конфликта также завязалась драка. Оба участника получили ссадины и гематомы, у одного из них сотрясение мозга. По данным источника, происшествие произошло на детской площадке.