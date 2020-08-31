В Курской области на стройке погиб подросток

КУРСК, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбудили в Курске после гибели подростка, работавшего на строительном предприятии в Обоянском районе области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Обоянского района взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). По поручению прокуратуры Курской области прокуратура Обоянского района проводит проверку в связи с гибелью 13-летнего школьника", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, школьник готовил к производству стройматериалы. Тело подростка без признаков жизни обнаружили на территории предприятия. Как отметили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки прокуратура также оценит соблюдение трудового законодательства при приеме на работу несовершеннолетнего.