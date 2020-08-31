Ефремов согласился дать показания в суде по своему делу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов согласился в понедельник дать показания в суде по своему делу, это произойдет впервые с начала процесса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда.

"Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", - сказал он, подчеркнув, что даже не помнит момент столкновения машин.

Ефремов признался, что даже не помнит момент медицинского освидетельствования. "Только у следователя в себя пришел", - сказал он.

Суд в понедельник проводит уже десятое заседание по делу актера, в ходе заседания допрошены три свидетеля защиты, которые утверждают, что Ефремов в момент ДТП 8 июня в машине был не один, при этом за рулем его якобы не было. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.