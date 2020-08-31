Ефремов заявил, что признал вину в ДТП под влиянием похмелья

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов заявил в ходе допроса в суде, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем - оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", - сказал подсудимый.

Вместе с тем, Ефремов признал вину частично. "Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", - сказал он. "Когда я по телевизору увидел бесплатного для потерпевших адвоката Добровинского, я понял, что здесь что-то нечисто", - добавил актер.

Ефремов заявил, что актер Иван Стебунов никак не связан с автоаварией на Садовом кольце. "Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката [потерпевшей стороны Александра] Добровинского, что ни Стебунов, ни [актер Сергей] Гармаш в этой истории совершенно не при чем", - сказал подсудимый. Он впервые дает показания в суде.

После ДТП в июне в мессенджерах появлялась информация, что в автомобиле Ефремова также находился актер Иван Стебунов. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что Михаил Ефремов в момент ДТП находился в автомобиле один, пассажиров рядом не было. Затем и московская полиция официально опровергла информацию о том, что Ефремов был в машине не один.