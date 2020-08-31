Двух жителей Ростовской области приговорили к длительным срокам за двойное убийство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Суд приговорил двух жителей поселка Глубокого Каменского района Ростовской области к 17 и 19 годам лишения свободы за разбой и убийство двух человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Приговором суда одному из мужчин назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, другому - 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре 2019 года мужчины проникли на территорию одного из домовладений в поселке Глубоком. За кражей домашней птицы их застала хозяйка дома, которой один из преступников нанес множественные ранения ножом, от полученных ран женщина скончалась. После этого преступники с применением ножа и деревянной палки до смерти избили сожителя хозяйки дома. Добычей мужчин стала домашняя птица, куриное мясо и бутылка самогона.

В пресс-службе отметили, что в зависимости от степени участия мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем"). Ранее один из обвиняемых был судим за совершение убийства, другой - за хищение имущества. Приговор в законную силу не вступил.