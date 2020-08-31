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ДТП с участием Михаила Ефремова
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В ходе экспертизы Ефремов заявлял, что систематически употребляет наркотики

По словам актера, он тогда "ответил так, как было приятно психиатру"
Михаил Ефремов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики. Об этом сказано в материалах психолого-психиатрической экспертизы, отрывок из которой зачитала представитель потерпевших Ирина Хайруллина.

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"В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете", - сказала она.

После этого Хайруллина попросила артиста прокомментировать несоответствие его слов в ходе экспертизы и в ходе допроса суда. "Тогда я ответил так, как было приятно психиатру", - ответил Ефремов, не уточнив, что он имеет в виду.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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