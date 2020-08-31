В ходе экспертизы Ефремов заявлял, что систематически употребляет наркотики

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов систематически употребляет наркотики. Об этом сказано в материалах психолого-психиатрической экспертизы, отрывок из которой зачитала представитель потерпевших Ирина Хайруллина.

"В ходе экспертизы вы заявляете специалисту, что неоднократно и систематически употребляете наркотики, нам же говорите, что вы их не употребляете", - сказала она.

После этого Хайруллина попросила артиста прокомментировать несоответствие его слов в ходе экспертизы и в ходе допроса суда. "Тогда я ответил так, как было приятно психиатру", - ответил Ефремов, не уточнив, что он имеет в виду.