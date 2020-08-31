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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце

Актер выразил соболезнования родственникам погибшего Сергея Захарова

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов признался в ходе допроса в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП на Садовом кольце, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

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"Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню", - сказал актер.

Он также неоднократно высказал соболезнования в адрес родных погибшего Сергея Захарова.

"Я уверен, что с его родственниками мы нашли бы общий язык", - сказал Ефремов, обвинив адвоката Александра Добровинского в срыве этих переговоров.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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