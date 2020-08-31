Ефремов воспользовался 51-й статьей конституции, чтобы не отвечать на вопросы потерпевших

"Михаил Олегович, вы в ходе следствия дали признательные и подробные показания о том, как садились пьяным за руль, как попали в ДТП, как признаете вину. Как вы объясните это сейчас",- спросила адвокат потерпевших Анна Бутырина. "51-я статья (конституции, позволяет не свидетельствовать против себя - прим. ТАСС)", - ответил Ефремов.

Актер резко реагирует на слова представителей потерпевшей стороны. Когда Бутырина попросила суд разрешить ей не вставать при ведении допроса Ефремова, так как ей очень мало места для этого, актер сказал: "На колени тогда! Или, ваша честь, пусть она ляжет здесь".

На вопрос защиты потерпевших, мог бы ли он продемонстрировать, как был пристегнут, Ефремов ответил, что его "съемочный день стоит слишком дорого".

Он отказался отвечать на любые вопросы Бутыриной, завив, что она ему постоянно хамит.

Ефремов также заявил, что ФСИН пригрозил ему отправкой в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста после того, как он записал видеообращение с извинениями.

"Представителями ФСИН было сказано, что это видеообращение было чудовищным нарушением домашнего ареста и что я могу из-за него попасть в СИЗО", - сказал Ефремов. Его слова прозвучали в ответ на вопрос представителя потерпевшего Виталия Захарова Сергея Аверцева, который поинтересовался, почему он не отреагировал на ответ сына погибшего после видеообращения. "Я думаю, что Захаровы - простые, хорошие люди. А вот их адвокаты, к сожалению, другие",- добавил актер.

По словам Ефремова, его машина была полностью исправна до ДТП на Садовом кольце, и он регулярно проходил техобслуживание (ТО).

"Я регулярно проходил ТО, незадолго до аварии проходил, в конце мая. Там мне поменяли какие-то жидкости, резину. О неисправностях я не знаю, мне о них техники не говорили, видимо, нормально все было", - сказал подсудимый. Он также заявил, что почти никогда не доверял управление своей машиной никому, кроме жены и театрального директора.