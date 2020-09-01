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Дело в отношении Сергея Фургала

Следователь под давлением Фургала не стал привлекать его за убийство в 2004 году

Как сообщили в СК, Сергей Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователь прокуратуры не стал привлекать экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за убийство предпринимателя Евгения Зори в 2004 году под его давлением. Суд первой инстанции отменил это решение, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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После убийства предпринимателя Зори Фургал был задержан в качестве подозреваемого в связи с показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было прекращено. "Это было связано с тем, что Фургал оказывал влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, - сообщили в СК. - С учетом же собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство".

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РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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