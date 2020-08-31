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ДТП с участием Михаила Ефремова

Что рассказал Ефремов на первом допросе в суде

Елизавета Шаргородская, Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
© Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Актер Михаил Ефремов дал показания в суде по своему делу. Это произошло впервые с начала процесса. Основные заявления артиста — в материале ТАСС. 

  • "Спрашивайте, хотя я ничего не помню. Помню, что искал пиво. Не помню, откуда у меня в организме наркотики, может, это остаточные явления с других вечеринок. Мои показания не стоит брать всерьез", — сказал Ефремов.
  • По его словам, он не помнит моменты столкновения машин и медицинского освидетельствования. "Только у следователя в себя пришел", — уточнил актер.
  • "Я смутно этот день начинаю помнить, с пяти-шести часов вечера. Я в тот день выпил бутылку водки дома. Потом на такси искал пиво. Был ли я у кого-то, не помню", — отметил он.
  • Ефремов заявил, что первоначально признал вину под давлением СМИ и из-за похмелья. "Знаете, когда похмелье, состояние нервное такое. Потом, когда из каждого утюга тебе говорят, что ты виновен, начинаешь верить. Видео с места ДТП показали, где я говорю, что был за рулем, — оно смонтировано, это говорит профессиональный звукорежиссер, моя жена. По губам можно прочитать, что я говорю обратное. Я не виноват в ДТП", — сказал он.
  • "Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду", — добавил актер.
  • "Хочу подчеркнуть, в том числе для адвоката [потерпевшей стороны Александра] Добровинского, что ни [актер Иван] Стебунов, ни [актер Сергей] Гармаш в этой истории совершенно ни при чем", — сказал подсудимый.
  • "Я уверен, что с его родственниками мы нашли бы общий язык", — сказал Ефремов, обвинив Добровинского в срыве этих переговоров.
  • В ходе допроса актера спросили, почему на экспертизе он заявил специалисту, что "неоднократно и систематически употребляет наркотики", а в суде утверждает обратное. "Тогда я ответил так, как было приятно психиатру", — ответил он. 

Ефремов отказался отвечать на вопросы представителя потерпевших по своему делу, воспользовавшись 51-й статьей Конституции РФ. 

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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