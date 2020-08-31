Свидетель заявил, что лично вывел Ефремова с водительского места после ДТП

"В тот день мы прогуливались с другом по пешеходной части с внешней стороны Садового кольца, услышали хлопок, характерный для ДТП. Мы подбежали к месту аварии. Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов", - сказал свидетель.

По его словам, Ефремов был в состоянии шока. Но свидетель не смог сказать, был ли актер пьян. "Я не эксперт, не нарколог, но точно могу сказать, что он был в шоке", - сказал Бабиков. Он не смог вспомнить, во сколько договорился встретиться в тот день со своим другом. "Мы шли по Садовому кольцу в сторону ТЦ "Европейский", хотели отдохнуть после работы", - сказал он.

При этом Бабиков подчеркнул, что после ДТП приходил к следователю, расследовавшему дело Ефремова, и написал заявление о том, что стал очевидцем автоаварии. Копию этого заявления суду на обозрение предоставила представитель гособвинения. Также Бабиков не смог припомнить некоторых деталей инцидента. В частности, он не вспомнил, сколько приехало инспекторов ГИБДД на место аварии, а также, когда именно приехала скорая. "Я приехал в Москву из Омска, снимаю квартиру. По образованию я - врач-реаниматолог. Работаю по специальности", - охарактеризовал он себя в ответ на соответствующий вопрос адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Ранее судья Пресненского суда Елена Абрамова решила допросить двух свидетелей со стороны обвинения после допроса актера Михаила Ефремова по делу о ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Адвокаты Ефремова возражали против этих допросов, но суд пошел навстречу прокурорам и представителям потерпевших. Суд в понедельник допросил двух свидетелей защиты, которые заявили, что в машине Ефремов находился не один и что за рулем его не было. Ранее то же самое утверждал свидетель Александр Кобец. Также суд допросил самого актера, который отказался признать вину, так как ничего не помнит.