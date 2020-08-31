Причиной пожара в заповеднике "Утриш" стал костер, который развели туристы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Причиной пожара в заповеднике "Утриш" недалеко от Анапы, который возник на прошлой неделе, стал костер отдыхающих. При этом очаг возгорания находится в границах заповедника, говорится в акте осмотра территории пожара сотрудниками управления особо охраняемых природных территорий Краснодарского края и Анапского лесничества, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В результате осмотра территории пожара установлено следующее. Был установлен очаг возгорания в результате общения с гражданами, отдыхающими на территории заказника (лагуны) 24 августа. Граждане указали место возгорания, на котором ранее была организована стоянка с проживанием (палатки) отдыхающих, использующих для приготовления пищи открытый огонь", - говорится в документе.

Там также уточняется, что точка возгорания находится в границах государственного природного заповедника "Утриш" и вне границ регионального заказника "Большой Утриш".

Вечером 26 августа в пресс-службе МЧС России сообщали, что пожар на территории Анапы между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 130 га. Сложность тушения заключалась в труднодоступности местности, сильном ветре и засушливой погоде, поэтому привлекалась авиация.