В Башкирии автомобиль врезался в дерево

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Три человека погибли после того, как автомобиль врезался в дерево в селе Верхние Киги (Башкирия), сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ГИБДД республики.

"Сегодня, 31 августа, в Кигинском районе зарегистрировано ДТП с тремя погибшими. Авария произошла в с. Верхние Киги на ул. Ленина около 21:30 часов (19:30 мск). По предварительным данным, 23-летний местный житель за рулем Lada Priora допустил наезд на дерево. В результате аварии водитель и его два пассажира (мужчины) скончались до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает полиция и другие службы, уточняются личности пассажиров.