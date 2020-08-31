Следователи возбудили дело после хлопка газа в жилом доме под Пензой

ПЕНЗА, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после хлопка бытового газа, который произошел 30 августа в квартире жилого дома в селе Засечное Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте следственного управления СК по региону.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяты соскобы со стен квартиры и другие предметы, имеющие значение для дела, отметили в пресс-службе.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Семейной. В результате ЧП пострадал хозяин квартиры - мужчина 1990 года рождения, его госпитализировали.