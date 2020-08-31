В Нигере более 50 человек погибли из-за наводнений

ПРЕТОРИЯ, 31 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 51 человек погиб в августе в Нигере из-за вызванных затяжными дождями оползней и наводнений. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций и гуманитарных операций республики.

Согласно ведомству, начавшиеся в первых числах августа наводнения разрушили 26 тыс. домов, что привело к гибели 37 человек. Еще 14 человек утонули.

Президент Нигера Махамаду Иссуфу посетил в понедельник пять районов столицы страны Ниамей, которые больше других пострадали от подъема воды в реке Нигер. Она протекает через центральную часть города. Глава государства заявил, что 281 тыс. человек, которые пострадали от наводнений, получат необходимую помощь.

Проливные дожди идут в Нигере практически весь август. Наибольшее количество осадков выпало на западе страны. В результате река Нигер вышла из берегов и затопила расположенные по ее берегам поселки и города, включая столицу. Численность жителей Ниамей превышает 1 млн человек.