Экс-мэр Избербаша подозревается в незаконной передаче трех земельных участков

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении экс-главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова, которого подозревают в незаконной передаче трех земельных участков. Об этом ТАСС сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Дагестана.

"Установлено, что в 2017 году глава городского округа "город Избербаш" с нарушением требований закона издал постановления о бесплатном предоставлении трех земельных участков площадью 450 кв. метров каждый в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства. При этом указанные лица в очереди на бесплатное получение земельного участка не состояли, в одном случае очередность была нарушена. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, вследствие незаконных действий главы города были "существенно нарушены права и законные интересы граждан, состоящих на учете в очереди для получения земельного участка в администрации городского округа". Кроме того, муниципальному образованию причинен ущерб на сумму свыше 420 тыс. рублей.

"Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль", - заключил собеседник агентства.

В 2017 году мэром Избербаша был Абдулмеджид Сулейманов. Он руководил городом с 2008 по 2018 годы.

В апреле 2019 года региональное управление Следственного комитета РФ сообщало, что в отношении бывшего главы Избербаша Абдулмеджида Сулейманова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В середине ноября 2017 года Сулейманов, действуя за пределами своих полномочий, подписал постановление и договор о передаче на безвозмездной основе муниципальной квартиры местной жительнице, которая фактически не состояла в очереди на получение жилья и не нуждалась в улучшении жилищных условий. Женщина зарегистрировала свое право собственности на эту квартиру и продала ее за 1,2 млн рублей.