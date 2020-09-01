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В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника Кобзону на Востряковском кладбище

Сотрудники оперативных служб выехали на место для проверки информации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону на Востряковском кладбище в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что на Востряковском кладбище заминирован памятник Иосифу Кобзону", - сказал собеседник агентства, добавив, что на место для проверки информации выехали сотрудники оперативных служб.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы. В первую годовщину смерти артиста на Востяковском кладбище ему был открыт памятник.

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