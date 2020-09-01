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Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

Члены экипажа смогли спастись

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2 Hawkeye ВМС США потерпел крушение в понедельник у берегов штата Вирджиния, четыре члена экипажа смогли спастись. Об этом сообщил официальный представитель ВМС США Патрик Гордон.

"E-2 потерпел крушение примерно в 16:05 (23:05 мск понедельника), - отметил он. - Два пилота и два [других] члена экипажа благополучно покинули самолет".

Представитель пояснил, что E-2 выполнял тренировочный полет недалеко от американской военной базы в городе Норфолке (штат Вирджиния). Он добавил, что члены экипажа не "получили серьезных повреждений".

В настоящее время проводится расследование причин аварии.

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