Япония направит третью команду специалистов в связи с разливом нефтепродуктов у Маврикия

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии собирается направить третью группу специалистов для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Индийском океане возле острова Маврикий, где японское судно Wakashio село на мель. Об этом сообщил во вторник МИД Японии.

Отмечается, что группа из шести специалистов вылетит из Японии к месту разлива 2 сентября. Первая подобная команда была отправлена из Японии на Маврикий 10 августа и вернулась на родину 23 августа. Вторая группа вылетела из Японии 19 августа и в настоящий момент продолжает работать на месте разлива.

Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Судно затем раскололось на две части. Впоследствии с сухогруза были откачаны все находившиеся там нефтепродукты. Основные работы по ликвидации разлива также в целом завершились, за исключением отдельных нефтяных пятен в океане. Между тем загрязнение затронуло находящиеся в этом районе мангровые леса.