Число подтопленных участков в Хабаровском крае выросло за сутки до 509

ТАСС, 1 сентября. Паводки в Хабаровском крае по состоянию на вторник привели к подтоплению 131 приусадебного и 378 дачных участков. Днем ранее подтопленными были 297 участков, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"На территории Хабаровского края в результате прохождения циклонов, выпадения обильных осадков и дождевого паводка отмечаются подтопления в пяти населенных пунктах трех муниципальных образований. На сегодняшний день в результате выпадения обильных осадков и подъема уровней воды в Амуре и малых реках региона всего подтоплены 131 приусадебный и 378 дачных участков, а также один участок дороги", - говорится в сообщении.

Участки подтоплены в Бикинском и Хабаровском районе, а также на нескольких островах в границе Хабаровска.

По состоянию на утро 1 сентября уровень реки Амур у Хабаровска составил 457 см. К концу недели ожидается подъем до 500 см. Как отметил начальник городского управления по делам ГО и ЧС Андрей Акимов, уровень воды преодолел неблагоприятную отметку, однако ситуация не является угрожающей.

"Да, на островах Большом Уссурийском, Дачном и Кабельном подтоплены более двух сотен дач, однако речи об эвакуации людей еще не идет. В самом Хабаровске вода не зашла ни на одну дорогу, ни на одну улицу. Частный сектор, расположенный вблизи малых рек в городской черте, также не затронут. Как показала практика паводков прошлых лет, первой всегда страдает улица Богачева: при уровне воды в 520 см подтоплению там подвергаются 22 жилых дома", - приводятся слова Акимова на сайте городской администрации.