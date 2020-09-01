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СМИ: три силовика погибли при атаке талибов на востоке Афганистана

В городе Гардез взорвался заминированный автомобиль и последовала короткая перестрелка

ТАСС, 1 сентября. По меньшей мере три сотрудника сил безопасности погибли, еще пятеро получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Пактия. Об этом со ссылкой на местную полицию информировал телеканал TOLOnews.

Как сообщили правоохранительные органы, в городе Гардез взорвался заминированный автомобиль, затем последовала короткая перестрелка, в ходе которой двое нападавших были ликвидированы.

Информация о состоянии пострадавших и другие подробности не приводятся.

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