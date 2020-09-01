В Южной Корее объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна "Майсак"

СЕУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея объявили во вторник в южных районах страны штормовое предупреждение в связи с приближением мощного тайфуна "Майсак".

Как сообщила национальная метеорологическая администрация, тайфун сейчас движется в северо-западном направлении примерно в 200 километрах к западу от японской префектуры Окинава со скоростью 13 км/час. Давление в его центре составляет 935 гектопаскалей, а максимальная скорость ветра достигает 49 м/сек.

Ветер, скорость которого превышает 40 м/сек., способен сбить человека с ног и перевернуть движущийся автомобиль.

Ожидается, что поздно вечером во вторник "Майсак" пройдет в районе южнокорейского острова Чеджудо, а ночью выйдет на сушу в 20 км к северо-западу от крупного портового города Пусан. В этой связи по всей стране ожидаются ливневые дожди.

В районы, которые могут пострадать от тайфуна, направлены представители Министерства административного управления и безопасности для оказания помощи местным органам власти в преодолении последствий стихии.