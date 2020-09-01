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Землетрясение до 4,5 баллов произошло на Кубани

В результате инцидента никто не пострадал

КРАСНОДАР, 1 сентября. /ТАСС/. Землетрясение в 4-4,5 баллов произошло в Туапсинском районе Кубани, разрушений и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю во вторник.

"1 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что ощущались подземные толчки в Туапсе и части Туапсинского района, землетрясение произошло на удалении 40-60 км в акватории Черного моря амплитудой 4-4,5 балла", - сообщили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет.

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