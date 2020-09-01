ФСБ назначила фоноскопическую экспертизу голоса Ивана Сафронова

"Следствие взяло у Сафронова образцы голоса и назначило фоноскопическую экспертизу, содержание которой имеет гриф "секретно", - сказал защитник.

Ранее защита сообщала, что у следствия имеются записи прослушивания разговоров Сафронова.

Сафронов был задержан 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Следователь ФСБ заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.