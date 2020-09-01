{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Сафронова

ФСБ назначила фоноскопическую экспертизу голоса Ивана Сафронова

Содержание экспертизы имеет гриф "секретно"
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. ФСБ назначила фоноскопическую экспертизу голоса обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

На эту тему
Что известно об аресте Ивана Сафронова

"Следствие взяло у Сафронова образцы голоса и назначило фоноскопическую экспертизу, содержание которой имеет гриф "секретно", - сказал защитник.

Ранее защита сообщала, что у следствия имеются записи прослушивания разговоров Сафронова.

Сафронов был задержан 7 июля, в отношении него возбуждено дело о государственной измене. Вину он не признает. По версии ФСБ, он был завербован чешской спецслужбой в 2012 году. Само задание он выполнил в 2017 году. Следователь ФСБ заявил, что дело не связано с журналистской деятельностью Сафронова.

Теги
РоссияДело Ивана Сафронова
Полиция Петербурга задержала таксиста, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов
У него было изъято 46 патронов калибра 5,6 мм
Читать полностью