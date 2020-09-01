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В Астрахани владелец провалившегося под асфальт автомобиля получит компенсацию

Инцидент произошел 31 августа

АСТРАХАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Виновник обвала грунта в Астрахани, где 31 августа под асфальт частично провалился автомобиль, компенсирует владельцу все затраты, связанные с его восстановлением.

Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Восстановление автомобиля будет за счет виновных в аварии", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Улицу Савушкина в Ленинском районе Астрахани, одну из самых оживленных улиц города, где произошло ЧП, перекрыли, специалисты оценивают ущерб и выясняют причины обвала грунта. Сроки восстановительных работ сотрудники "Водоканала" не называют.

Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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